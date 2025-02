Fanpage.it - “Stiamo con Raffaele Cutolo”: arrestati in 4, sono legati al cartello dei Casalesi

Leggi su Fanpage.it

La Polizia ha arrestato 4 persone tra il Casertano e il Varesotto:stati condannati in via definitiva a 35 anni di reclusione complessivi, per estorsioni a commercianti a Teano.