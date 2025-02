Terzotemponapoli.com - Stendardo: “Ora stanno venendo fuori i limiti di alcuni giocatori”

Guglielmo Stendardo, allenatore del Valmontone, ha rilasciato un'intervista a "Radio Goal", in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato del momento degli azzurri, degli errori di Como e del big match in programma sabato sera contro l'Inter. Di seguito le sue parole alla radio partenopea.

Così l'allenatore: "Autogoal di Rrahmani? io avrei dosato la forza del passaggio, ma son cose che capitano. E' stato un episodio sfortunato, Rrahmani non ha visto che Meret fosse in una posizione esterna per ricevere la palla. Forse Meret ha scoperto un po' troppo la porta. Napoli-Inter? Una squadra che vuole puntare allo scudetto non può lasciare troppi punti per strada. L'assenza di Buongiorno ha pesato."