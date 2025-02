Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, vendite giù del 12% e profitti in calo del 70% nel 2024. Salvini: “Dati drammatici, colpa di Bruxelles”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per, come per molte altri big dell’auto, si chiude unparecchio difficile. Isono scesi del 70% a 5,5 miliardi, mentre la flessione dei ricavi è stata del 17%, portato di undelledel 12%.Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro. Il dividendo che verrà pagato ai soci è più che dimezzato, dagli 1,55 euro ad azione dello scorso anno si scende a 0,68 euro. Isono stati accolti con un tonfo in borsa, il titolo è arrivato a perdere oltre il 5%.Lecontinuano a calare. L’ultimo dato è di martedì, relativo alle immatricolazioni di gennaio in Europa, e mostra una contrazione del 16%, con una quota di mercato che si restringe al 15,5% dal 18% dell’anno prima. Soffre molto il marchio Maserati che, nell’intero, ha venduto meno della metà delle auto immatricolate nel 2023.