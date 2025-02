Stellantis | utile esercizio 2024 crolla del 70% a 55 miliardi

Quifinanza.it - Stellantis: utile esercizio 2024 crolla del 70% a 5,5 miliardi

ha chiuso l’con risultati pessimi, annunciando un crollo dell’e dei ricavi, ma mantiene una guidance nel complesso positiva sul 2025, che fa perno sul lancio di nuovi modelli e sullo sviluppo delle tecnologie (elettrico e IA). All’inizio del 2025ha stretto una partnership con Mistral AI per esplorare lo sviluppo di un assistente avanzato per i veicoli.ha inoltre presentato STLA AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente, che offre funzionalità Hands-Free e Eyes-Off (Livello 3 SAE).I numeri delIl Gruppo ha chiuso l’con unnetto di 5,5di euro, in calo del 70% rispetto all’anno precedente, mentre l’operativo rettificato, pari a 8,6di euro, è diminuito del 64%, con margine al 5,5%.