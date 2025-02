Stellantis | utile 2024 -70% margine Aoi 55% Dividendo 068 euro

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 feb. (askanews) –chiude ilcon ricavi netti pari a 156,9 miliardi di, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% a 4,5 milioni di unità per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte che sono state completate. L’netto è di 5,5 miliardi di, in calo del 70%. L’operativo rettificato di 8,6 miliardi diè diminuito del 64% con unAoi del 5,5%. Il flusso di cassa industriale è negativo per -6 miliardi die riflette il calo dell’e l’impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione. Le scorte totali al 31 dicembresono diminuite del 18% pari a 268 mila unità in meno rispetto all’anno precedente, compreso un calo del 20% delle scorte dei concessionari statunitensi a 304 mila unità, superando l’obiettivo precedentemente comunicato di 330 mila unità.