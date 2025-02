Stellantis | utile 2024 -70% Elkann | Miglioreremo nel 2025

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 feb. (askanews) –chiude ilsegnato dalla fine dell’era Tavares con un tonfo dell’netto del -70% a 5,5 miliardi di euro e guarda alcome a un anno di ripresa grazie anche al lancio di 10 nuovi modelli con varianti ibride per riconquistare quote di mercato, tornare a una crescita profittevole e generare cassa, dopo aver bruciato 6 miliardi lo scorso anno. Confermata la distribuzione di un dividendo pari a 0,68 euro (1,55 nel 2023), grazie anche a 300 milioni incassati dalla cessione della maggioranza di Comau. Per correggere la rotta però ci vorrà tempo: il secondo semestre sarà più forte del primo, ha detto il Cfo durante la call con gli analisti aprendo a un possibile buy back nella seconda parte dell’anno. E comunque per l’intero anno il margine operativo (Aoi) è atteso sui livelli del(5,5%), lontano dalla doppia cifra promessa da Tavares.