Stellantis | ricavi e utili in calo nel 2024 ma previste crescite nel 2025

ha chiuso ilconnetti pari a 156,9 miliardi di euro, indel 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% "per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate". L'utile netto è di 5,5 miliardi di euro, indel 70%. L'utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64% con un margine Aoi del 5,5%. Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro e riflette ildell'utile e l'impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione. Confermato l'arrivo entro metà deldel nuovo amministratore delegato. Le previsioni finanziarie per ilsono positive:stima una crescita 'positiva' deinetti, un margine di reddito operativo positivo a una cifra e flusso di cassa industriale 'positivo'.