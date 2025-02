Lapresse.it - Stellantis, nel 2024 utile -70% e ricavi -17%. Elkann: “Sotto potenziale ma raggiunti importanti traguardi strategici”

ha annunciato oggi i risultati dell’esercizio. Inetti sono stati pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto ai 189,54 miliardi di euro 2023, “con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma prodotti e per azioni di riduzione delle scorte ormai completate”,linea la società. L’netto è stato di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70% rispetto ai 18,62 miliardi del 2023. L’operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64%, con un margine AOI del 5,5%. Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro e riflette “il calo dell’e l’impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione”.“Nei novanta giorni trascorsi dall’inizio della transizione nella leadership, e mentre continua il processo di selezione del prossimo ceo entro la prima metà del 2025”,linea, “il Comitato Esecutivo ad interim ha intrapreso azioni rapide e decisive per migliorare le prestazioni e la redditività dell’Azienda”.