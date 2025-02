Quotidiano.net - Stellantis, gli utili crollano: -70%. L’affondo di Salvini: “Dati drammatici, colpa della Ue”

Torino, 26 febbraio 20205 – Prosegue il momento negativo diche nel 2024 è registrato un calo dell’utile netto del -70%.che non sono stati presi bene dalla Borsa che in avvio registrata un -4% del titolo.che sono stati commentati anche dal vicepremier Matteoche li ha definiti: “, suicidio imposto dalla Ue”.ha chiuso il 2024 con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% “per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate”. Il titolo sotto pressione in scia al crollo dell'utile 2024 L'utile netto è di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. L'utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64% con un margine Aoi del 5,5%.