Stellantis evita i dazi americani in Canada e Messico, cosa prevede l'accordo

Il presidente diJohn Elkann ha annunciato che, secondo gli accordi presi, il gruppo dovrebbe essere in grado dire che le sue auto prodotte ine insubiscanoper essere importate negli Stati Uniti.Una buona notizia per il gruppo, che sta vivendo un periodo difficile, in particolare con l’arrivo dei primi dati definitivi riguardo al 2024.ha visto gli utili diminuire del 70%, con un calo del fatturato di circa il 17%.trovacon gli Usa suiElkann, secondo quanto dichiarato all’agenzia di stampa Radiocor, sostiene che, grazie ad alcune norme contenute neldi libero scambio trae Usa (Usmca), firmato proprio durante la prima amministrazione di Donald Trump, le auto dinon dovrebbero subiredi importazione negli Stati Uniti se provenienti dagli altri due Paesi.