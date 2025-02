Ilrestodelcarlino.it - Stella Alpina, Borgatti alla guida: "Sempre più bimbi in bicicletta"

Una nuova luce brilla sulla società ciclisticadi Renazzo, che da oltre un secolo pedala nella storia, portando sogni su due ruote tra strade e vittorie. Grazia, cresciuta con il cuore in sella, è la prima presidente donna della società renazzese, eletta dall’assemblea dei soci e nominata ufficialmente al pranzo di domenica che, come ospite d’onore del pomeriggio, aveva il campione mondiale e olimpico Silvio Martinello. Lavanta una storia ricca di passione sia tra gli atleti che tra i dirigenti ed ora compie una nuova svolta conche ha tra le mani un’eredità di impegno e passione. Ex assessore ai servizi sociali del Comune di Cento e grande appassionata di ciclismo sin dall’infanzia,succede a Fabio Busi, che per 17 anni hato la società con passione e dedizione, ma che, per motivi di salute, ha dovuto prendersi una pausa.