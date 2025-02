Velvetgossip.it - Stefania Orlando abbandona il Grande Fratello: cosa è successo?

La notizia dell’uscita didalla casa delha sorpreso tutti i fan e gli appassionati del reality show. Annunciata la mattina del 25 febbraio 2025, subito dopo la messa in onda della trentaquattresima puntata su Canale 5, la decisione diha sollevato interrogativi e curiosità tra i telespettatori. Nota per il suo carisma e la sua personalità,ha lasciato il loft per motivi personali, ma i dettagli di questa scelta rimangono avvolti nel mistero.La tempistica dell’uscitaNon è la prima volta che un concorrente deldecide di allontanarsi per questioni personali. Tuttavia, la tempistica di questa uscita ha suscitato un interesse particolare, specialmente dopo una puntata intensa. Durante l’episodio,ha dovuto salutare l’amico e compagno di avventura Iago Garcia, recentemente eliminato dal gioco.