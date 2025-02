Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle quarta puntata: De Martino senza parole (8), Esposito show (10)

Già dalla presentazione si poteva intuire che ladel 25 febbraio 2025 disarebbe stata indimenticabile. L’episodio infatti era dedicato all’ecologia e all’eco-sostenibilità, tanto da essere definito dal presentare un Eco Step. Ma tra i vari ospiti presenti in studio si trovava anche Manuela Arcuri che subito ha rivelato di essere convinta che il tema della serata fosse Grease. Dall’introduzione in avanti i telespettatori hanno potuto godere, quindi, di alcune ore spensierate all’insegna del divertimento.Giovanni. Voto: 10Il più brillante delladiè stato Giovanniche ha mostrato le sue capacità come attore, comico, ma anche come ballerino. Già nel primo gioco Stammi dietro dance, l’artista ha mostrato le sue abilità nel ballo, ma in seguito ha sorpreso tutti anche con un’esibizione a sorpresa sulle note della Macarena.