Stasera tutto è possibile, Herbert Ballerina travolto dal dolore sotto gli occhi di De Martino | Video

Secondi di apprensione in studio ae a casa, tra i telespettatori del comedy show del martedì sera di Rai 2 condotto da Stefano De. Tra i tanti simpatici siparietti della "squadra", con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo esugli scudi, è proprio quest'ultimo, ormai storica spalla di Maccio Capatonda, a essersela vista brutta. Luigi Luciano, il nome all'anagrafe di, si presenta come un novello (e cresciutello) seguace di Greta Thunberg, attivista ambientalista di nome WWF (nomen omen) e vestito con il classico impermeabile giallo della movimentista svedese. Nelle sue peripezie al centro degli sketch irresistibili del programma, conduce la sua folle lotta senza quartiere alle aziende che inquinano, a suon di provocazioni e piazzate a effetto e combatte contro suo padre, interpretato da Giovanni Esposito, che lo vorrebbe in manetta e in galera una volte per tutte.