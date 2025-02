Oasport.it - Startlist seconda prova discesa Kvitfjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Lacronometrata dellalibera femminile diandrà in scena giovedì 27 febbraio (ore 10.30). Le atlete avranno a disposizione un’ultima uscita per trovare il giusto feeling con la pista norvegese e valutare le migliori linee sulla neve scandinava in vistadue gare intra venerdì e sabato, valide per la Coppa del Mondo di sci alpino.Federica Brignone e Sofia Goggia saranno le due punte di diamante dell’Italia nel corso di questo fine settimana al Nord: la fuoriclasse valdostana svetta in testa alla classifica generale ed è impegnata nel duello con la svizzera Lara Gut-Behrami per la conquista della Sfera di Cristallo, la fenomenale bergamasca spera di tornare a ruggire nella velocità dopo le prove sottotono offerte ai Mondiali.Le altre big in lizza per i risultati di lusso saranno le austriache Cornelia Huetter, Stephanie Venier, Mirjam Puchner; la svizzera Corinne Sutr, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la ceca Ester Ledecka.