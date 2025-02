Thesocialpost.it - Starlink, Stroppa attacca FdI: Meloni e Musk a rischio rottura

«Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro». Questo il messaggio pubblicato su X da Andrea, collaboratore di Elon, che lascia trasparire una crescente tensione tra il patron di SpaceX e il governo italiano.accusa il partito della premier di essersi accordato con il Partito Democratico per dipingere SpaceX ein una luce negativa.Il nodo del contendere è il Ddl Spazio, che oggi ha subito una modifica in Commissione alla Camera. La nuova norma impone che i servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi, soprattutto nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, siano compatibili con gli impegni presi dall’Italia in sede UE e che la crittografia, così come il software e l’hardware utilizzati, siano interamente sotto il controllo del committente del servizio.