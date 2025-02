It.newsner.com - Star di OnlyFans, Bonnie Blue, sembra annunci la gravidanza

Nell’edizione odierna di “cose che non ci saremmo mai aspettati di leggere”, la sensazionaledi, vero nome Tia Billinger, haato l’intenzione di trasmettere in diretta la nascita del suo futuro figlio. Sì, avete letto bene.La venticinquenne originaria del Derbyshire ha infiammato Internet dopo aver lasciato intendere la suain modo criptico, incluso un post in cui mostrava alcune voglie “creative”: sottaceti inzuppati nella salsa al cioccolato, noodles secchi e crocchette di pollo.Naturalmente, internet ha fatto quello che sa fare meglio, ovvero scatenarsi in una spirale di follia.“Non preoccupatevi ragazzi, non dovete fare la fila per questo”, ha scherzatoin un video su Instagram, riferendosi alle sue scappatelle da record nei film per adulti.