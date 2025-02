Tvplay.it - Stanno facendo fuori Inzaghi, l’Inter ha già scelto il sostituto

Leggi su Tvplay.it

Occhio al clamoroso ribaltone in casa Inter. La società nerazzurra potrebbe rivoluzionare tutto al termine della stagione.di Simonevince e convince, ormai sia che gioca con i titolari che con le riserve. Parliamo di una squadra che gioca ormai ogni tre giorni sempre e che a fine anno dovrà affrontare il Mondiale per club, per questo fare i conti con gli infortuni e qualche passo falso è anche normale mastupisce ancora.ha giàil(Lapresse) TvPlayIl club nerazzurro affronterà tra pochi giorni il Napoli al Maradona in quella che molti definiscono una sfida scudetto. Il club partenopeo è secondo in classifica ad un punto ma la squadra di Antonio Conte vuole superare nuovamente gli azzurri in classifica. Un match intenso ed una delle sfide più attese degli ultimi anni.