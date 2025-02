Ilgiorno.it - Stalker condominiale a processo: "Quel vicino non mi fa più vivere"

"Non vivo più, lui vuole che io me ne vada da casa mia, perché è lui che comanda e mi perseguita con continui dispetti provocandomi ansia e attacchi di panico tali che non riesco ad andare a lavorare e in casa vivo chiusa dentro". Per una cinquantenne di Seregno, D.P., che lavora come dipendente alla Provincia di Monza e Brianza, loha le sembianze deldi casa, che ora è imputato di atti persecutori in unal Tribunale di Monza. L’uomo, Tiziano Polato, 64enne, attualmente si trova detenuto in carcere, ma per un’altra vicenda. Per mesi avrebbe minacciato e perseguitato una prostituta che lavorava sulla strada a Lurago Marinone nel Comasco, fino a essere denunciato dalla ragazza, che si è rivolta ai carabinieri di Mozzate. Nell’ottobre 2023 il seregnese è quindi finito agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking, violenza privata e sfruttamento della prostituzione.