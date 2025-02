Sbircialanotizia.it - sraele, corteo funebre per i Bibas: folla per l’addio a Shiri, Ariel e Kfir uccisi a Gaza

Leggi su Sbircialanotizia.it

Cartelli e bandiere per la mamma e i due bimbi morti durante la prigionia. La famiglia: “Ci date forza”. Gli Usa sul cessate il fuoco nella Striscia: “Fase 2 sulla buona strada”. Idf confermano raid in Siriain strada, nel centro di I, per assistere al passaggio deldi. L'articoloper iperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.