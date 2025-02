Internews24.com - Squalifica Lautaro, Palmeri fa chiarezza: «Inchiesta riaperta sulla bestemmia? È falso! Si tratta del normale protocollo»

Leggi su Internews24.com

di Redazionefa: «? È! Sidel». La spiegazioneContinua il casopossibilediMartinez per le presunte bestemmie pronunciate al termine di Juve Inter. L’attaccante nerazzurro ci ha tenuto a ribadire con fermezza come non abbia fatto nulla del genere, ma la notizia del giorno era la riapertura dell’da parte della Procura. Il noto giornalista Tancredi, intervenuto su X, prova a farevicenda , spiegando come si tratti del classico eiter del.È falsa la notizia che sia stata “” l’di:semplicemente la richiesta di Chinè è stata fatta una settimana fa ed è il— Tancredi(@tancredi) February 26, 2025– «È falsa la notizia che sia stata “” l’di: semplicemente la richiesta di Chinè è stata fatta una settimana fa ed è il».