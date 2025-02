Today.it - Sporca, opprimente, magnetica: "Berlino Codice Rosso" è un medical drama coi fiocchi

Leggi su Today.it

Per vedere una serie tv, un po' come per lavorare in un ospedale (con le dovute proporzioni, ovviamente), bisogna avere una qualche vocazione. Perché, altrimenti, una persona sceglierebbe di passare il proprio tempo libero guardando persone che stanno male, soffrono, perdono sangue.