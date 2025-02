Biccy.it - Spolverato e Shaila Gatta si smascherano a vicenda: “Cose dette sotto le lenzuola”

Sono passati cinque giorni dall’ultima crisi di Lorenzoe oggi c’è stata l’ennesima discussione, che ha portato a comportamenti poco carini del gieffino. Lorenzo infatti sostiene che la sua compagna sia gelosa di Chiara Cainelli e del tempo che lui le dedica.Il modello milanese si è appartato con Chiara e le ha chiesto: “Io ho bisogno di sapere se tu mi vuoi bene e se sono un tuo amico. Ho bisogno di sapere come ha affrontato questo discorso nostro con te. Perché lei nega l’evidenza. Finge di non essere gelosa ma lo è. Che cosa ti ha detto?“.La Cainelli ha rassicurato l’amico: “Tranquillo, lei non è gelosa di me, mi ha detto che ha notato delle tue attenzioni particolari per gli amici, ma anche per Giglio. Però non è gelosa di me!“. Lorenzo però ha fermato Chiara e ha rivelato una cosa che gli avrebbe detto: “No! La verità è che lei è gelosa e me l’ha anche detto! Dice che non è gelosa di te? Perché allora quando non c’eri tu in casa lei non mi ha mai detto nulla? Questo è uscito solo quando io e te ci siamo avvicinati e infatticon me faceva esempi solo su di te.