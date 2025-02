Spiagge bianche, statue dorate, Netanyahu che prende il sole. Il video AI di Trump sulla «nuova Gaza» che fa infuriare anche i repubblicani

Leggi su Open.online

«Donaldwill set you free.is finally here». Con queste parole inizia l’energica colonna sonora elettronica di unche si apre con l’inquadratura di alcuni bambini in mezzo alle macerie di. La clip, chiaramente generata con l’intelligenza artificiale, prosegue con i bambini che attraversano un tunnel. All’uscita, una spiaggia paradisiaca, un po’ Dubai e un po’ Sharm el-Sheikh. Grattacieli, ombrelloni, palme, palazzi lussuosi, ampi boulevard e auto di lusso compongono la visione di una. Sarebbe solo uno dei moltissimigenerati con l’AI che circolano su online, se non fosse stato condiviso sui propri canali social dal presidente degli Usa Donalde Netnyahu prendono ilTra i bambini che passeggiano ce n’è uno che si tiene stretto un palloncino con la forma della testa dell’inquilino della Casa Bianca, rigorosamente dorato.