Trevisotoday.it - Spettacolo "Cemento Armato"

Leggi su Trevisotoday.it

PARALLELO PRESENTE, la rassegna 2025 di teatro contemporaneo e arti performative di Kaliscopio Teatro Off, continua a far scalpore e a regalare al pubblico in sala batticuore, riflessioni e incontro consabato 1° marzo 2025 alle 20:45 di e con Samuele Ferri e la regia di Manuela.