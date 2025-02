Veronasera.it - Spettacoli, gastronomia tipica e divertimento per il Villaggio di Carnevale a Verona

Leggi su Veronasera.it

torna ildi, che prenderà il via giovedì 27 febbraio in piazza San Zeno. Fino a domenica 2 marzo la città si animerà con una serie di eventi dedicati alveronese. Il primo appuntamento è giovedì alle 18.30, con l’accensione dei carri allegorici sia in Piazza.