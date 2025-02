Ilgiorno.it - Spese per la badante, adesso c’è il bonus assistenti familiari

Avete unache si occupa dei vostri anziani? Per sostenerne i costi c’è il, un contributo destinato al datore di lavoro per i versamenti contributivi dellanell’arco di un anno. Il richiedente è l’intestatario del contratto che può essere l’assistito (o un familiare per conto dell’assistito), un familiare, l’amministratore di sostegno/ tutore. Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Terzo settore, il richiedente rimane il sottoscrittore del contratto con l’Ente. Sono due i requisiti del datore di lavoro: avere un Isee massimo di 35mila euro e avere regolarmente assunto la. I requisiti richiesti allasono: il permesso di soggiorno (se cittadini extra UE), l’iscrizione al Registro territoriale degli, avere svolto attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi nell’arco di 2 anni (oppure possedere il titolo di Asa/Oss).