Spedizione punitiva degli ultras al circolo ricreativo di Bellaria | 13 persone indagate

Rimini, 26 febbraio 2025 – Che fosse una, un regolamento di conti tra tifoserie storicamente rivali, questo lo si era capito immediatamente. Fin da subito, gli inquirenti si erano dunque mossi in una direzione ben precisa, scavando negli ambienti di alcune frangeultrà biancorossi. Alla fine, nel registroindagati, sono stati iscritti i nomi di 13– inclusi due minorenni – in prevalenza tifosi del Rimini Calcio., 31enne colpito alla testa durante il raid al centro. I carabinieri indagano sulla pistascontri tra tifosi avversari. La Procura di Rimini ha formulato nei loro confronti delle accuse per quanto riguarda i fatti del 2 novembre scorso, sera dell’assalto aldiMonte, luogo abituale di ritrovo della Gioventù Bellariese, gruppo da sempre legato agli ultrà del Cesena.