Tpi.it - Speciale Ulisse, il piacere della scoperta – Pompei: una grande scoperta: tutte le informazioni

Leggi su Tpi.it

, iluna: anticipazioni, ospiti e streamingQuesta sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda, il: una, programma di Alberto Angela che va in onda per “soli” 15 minuti. Ma vediamo insiemelenel dettaglio.Anticipazioni e ospitiNella Regio IX diuna nuova inattesa: unaffresco, una megalografia (ciclo di pitture a grandi figure) a tema dionisiaco. Alberto Angela, in esclusiva, mostrerà queste ed altre straordinarie scoperte del Parco archeologico di. Si vedranno alcuni ambienti, tra cui un salone da banchetti con incredibili pareti affrescate dai colori ancora vivissimi: su uno sfondo rossoano emergono figure intere molto simili a quelleVilla dei Misteri seppur con uno stile differente.