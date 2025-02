Lettera43.it - Sparo di Capodanno, Pozzolo è stato espulso da Fratelli d’Italia

Il processo a carico di Emanueleper la vicenda dello ‘di’ è iniziato ieri 25 febbraio. Ma per il deputato, che erasospeso da, è già arrivata una prima sentenza al di fuori dell’aula di tribunale: come riporta Il Foglio, è arrivata infatti l’espulsione dal partito di Giorgia Meloni, decisa dai probiviri di FdI.e lodi: cosa era successoIl processo è iniziato ieri 25 febbraio.è accusato di porto illegale di arma comune dae porto illegale di munizionamento da guerra: nelle prime ore del 2024, un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza (Biella). A sparare come accertato fu proprio, che era arrivato dopo aver atteso la mezzanotte in famiglia nella casa di Campiglia Cervo, a pochi chilometri di distanza: si trattò di un incidente di natura colposa.