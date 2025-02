Quotidiano.net - Spari davanti al tribunale di Bielefeld (Germania). “Diversi feriti, caccia all’uomo”

Roma, 26 febbraio 2025 – Sangue e paura inper una sparatoriaaldi. La notizia, lanciata dalla Bild, parla dicolpi di pistola esplosi e. Ci sarebbero dei, i testimoni hanno anche dichiarato che si tenterebbe di rianimarne uno. Alsi sta svolgendo il processo contro il presunto omicida del pugile Besar Nimani. Non è ancora chiaro se il responsabile sia stato arrestato o meno. Secondo la Bild il colpevole sarebbe in fuga con le autorità sulle sue tracce. La zona è stata immediatamente messa in lockdown. Notizia in aggiornamento