Cityrumors.it - Spari davanti al tribunale, bilancio pesante: c’è un fermo

Momenti di terrore in città a causa di una sparatoria. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi e sul posto sono arrivati agenti di poliziaA distanza di quasi un anno dalla morte del pugile Besar Nimani a Bielefeld era il giorno del processo nei confronti di uno dei due assassini. Infatti, il secondo responsabile dell’omicidio del professionista è ancora latitante. Huseyin Akkurt, invece, è stato arrestato lo scorso luglio a Bruxelles e oggi era atteso in aula per la prima udienza.al: c’è un(Pixbay) – cityrumors.itProcesso che, però, non è stato caratterizzato dalle dichiarazioni della difesa e dell’accusa, da una sparatoria avvenuta all’esterno del. Secondo le prime informazioni, ancora tutte da verificare, da un’auto sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola.