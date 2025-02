Anteprima24.it - Spaccio nel Napoletano, confermato carcere capi associazione

Tempo di lettura: < 1 minutoIl tribunale del Riesame di Napoli (12esima sezione penale – collegio C) hailnei confronti di Ciro Sannino e Giorgio Piscopo, e invece disposto i domiciliari per Vittorio Carella, Pasquale Piscopo, Ciro Lucci e Mauro Del Vecchio arrestati lo scorso 7 febbraio in quanto ritenuti appartenenti a un’a delinquere finalizzata allodi droga che faceva affari illeciti a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli.In quell’occasione le forze dell’ordine notificarono nove misure cautelari, tutte in, emesse dal gip di Napoli Rosaria Maria Aufieri. Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Andrea Scardamaglio (per Carella), Mauro Zollo (per Ciro Lucci) e Dario Carmine Procentese (per Del Vecchio e Pasquale Piscopo).