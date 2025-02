Tarantinitime.it - Spacciavano eroina e cocaina in casa, arrestati due tarantini

Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato due giovaniperché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.La continua attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di individuare una presunta attività di spaccio in un appartamento sito al piano terra di uno stabile di edilizia popolare in via Machiavelli al Quartiere Tamburi.I primi sommari sopralluoghi hanno permesso ai poliziotti di notare un consistente movimento di giovani molti dei quali conosciuti come abituali consumatori di sostanze stupefacenti.Peraltro, l’appartamento – presunta base dell’attività di spaccio – era dotato di un impianto di video sorveglianza che monitorava l’intero perimetro dello stabile e che rendeva ancor più complicato un loro eventuale intervento.