Reggiotoday.it - Sostegno alle donne in difficoltà: concluso il progetto Ali della Libertà

Leggi su Reggiotoday.it

Si ècon successo il"Ali- Percorsi di autonomia perin", finanziato da ActionAid International Italia Ets e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito di "The Care - Civil Actors for Rights and Empowerment”, cofinanziato dall’Unione Europea.