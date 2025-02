Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia a Cesena: multe con le foto fatte dall’auto dei vigili

, 26 febbraio 2025 – Una speciale telecamera contro la, da utilizzare anche semplicemente muovendosi con un’auto di pattuglia lungo le strade della città. Il Comando ‘Fiorini’ della polizia locale disi è dotato di una nuova apparecchiatura di controllo e di lettura delle targhe necessaria al rilevamento delle infrazioni del codice della strada. Si tratta dello ‘scout speed’, dispositivo installato a bordo di un mezzo in dotazione alla polizia locale e costituito da una telecamera in grado di rilevare, in tempo reale, infrazioni evidenti come, ad esempio, le soste irregolari sui marciapiedi, in doppia fila o in corrispondenza di attraversamenti pedonali. Le infrazioni, una volta accertate, saranno poi oggetto di relativa multa che verrà notificata al proprietario del veicolo.