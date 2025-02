Ilfattoquotidiano.it - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis paparazzati a cena insieme. Lei poi dichiara: “Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nonostante tutto, e quel ‘tutto’ pare essere non poca cosa,sembrano essere rimasti in ottimi rapporti dopo il divorzio. Lo dimostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi nelle quali i due sono acon un gruppo di amici e sembrano avere una bella intesa. È? Lo confermaproprio al settimanale di gossip: “Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapportolungo,formativo,costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi”.E ancora, la ex concorrente di Ballando con Le Stelle e produttrice legata lavorativamente proprio all’ex marito, ha aggiunto: “chepiùper chi, ma non è