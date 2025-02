Ilfattoquotidiano.it - “Somiglia troppo allo stemma di un comune spagnolo”: Meghan Markle criticata per il presunto plagio del logo del brand. La sindaca: “Venga, glielo spieghiamo”

Tanto per cambiareè nuovamente in mezzo a polemiche e dibattiti. Stavolta ad essere finito sotto le luci dei riflettori è ildel suoche è cambiato sia nel claim: non è più “The American Riviera Orchard“, ma è diventato “As Ever”, “come sempre”. Un intercalare che la stessausa spesso. Però è divampata la polemica perché ilnuovo sarebbesimilecomunale di Porreres, che si trova sull’Isola di Maiorca in Spagna.La, Francisca Mora, ha espresso il desiderio all’agenzia LaPresse di invitare, spiegando che ilha intenzione di inviare alla duchessa una lettera con la spiegazione della storia dellodella città affinché veda che “non si tratta di un’immagine recente ma che ha moltissimi anni di antichità”.“Per noi non è solo un’immagine ma rappresenta l’identità, la cultura, il patrimonio della nostra cittadina“, ha detto Francisca, che nei giorni scorsi ha chiesto checambi ildel suo marchio “As Ever” di prodotti lifestyle.