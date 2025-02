Liberoquotidiano.it - "Soltanto perché non parlo bene italiano": chi ha umiliato Jannik Sinner da bambino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il atteggiamento di tre mesi lo terrà lontano dalle competizioni fino a prima del via degli Internazionali d'Italia, ma intantocontinua ad allenarsi a casa sua, al tennis club di Montecarlo. Intanto il 23enne puntereste può contare sull'appoggio totale della Federtennis, il presidente Angelo Binaghi, che nelle ultime ore, al Corriere della Sera, ha raccontato un aneddoto mai saputo finora sulle difficoltà dicon la lingua italiana. "A 11 anni, quando ancora era indeciso tra sci e tennis, come tutti i migliori Under 12 d'Italiavenne invitato dalla Federtennis ai centri estivi — ricorda — Arriva a Serramazzoni, ma dopo pochi giorni chiama casa e chiede ai genitori di andarlo subito a prendere. Non mi fanno fare nientenonl', si lamenta.