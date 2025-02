Ilfattoquotidiano.it - “Solitamente le regine vengono impiccate”: frase choc di Chiara Cainelli su Helena Prestes al “Grande Fratello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le battute infelici nella casa delsono all’ordine del giorno. Non si contano più le volte in cui i protagonisti dell’affollato reality di Canale 5 si lasciano andare a sfoghi che suscitano la perplessità e a volte l’indignazione del pubblico da casa. Come quanto accaduto nelle scorse ore, quando parlando di, tra le inquiline più invise a buona parte del cast,ha pronunciato parole che non sono passate inosservate sui social.stava discutendo, insieme a Shaila Gatta e a Zeudi Di Palma, di, che si sarebbe autoproclamata “regina”. La corona sul capo della brasiliana non c’è, ma indiscutibilmente si tratta di uno dei personaggi chiave di questa edizione. Se l’ex velina Shaila si è mostrata perplessa sostenendo che se fosse davvero una regina lascerebbe che fossero gli altri a chiamarla così, Zeudi ha osservato: “Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, lequando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa”.