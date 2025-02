Thesocialpost.it - Soldati italiani in Ucraina all’interno di una missione Onu: le mosse di Giorgia Meloni

Leggi su Thesocialpost.it

Tremilacinquecento, senza alcun carro armato. In due mesi dalla decisione, il contingente italiano per il peacekeeping Onu inè pronto a entrare in azione. Non ci sono piani per aumentare il numero di militari, ma il carico di impegni si fa sempre più pesante, tra la sicurezza interna e i nuovi impegni per gli accordi atlantici. Quindici anni fa, come ricorda Repubblica, l’Italia schierò circa cinquemilanella regione di Herat. Ora, però, i numeri sono ridotti, a causa di un calcolo semplice: la somma totale deimeno gli impegni da gestire.Leggi anche: Montepiano, uccide la madre a coltellate e poi confessa: “Era cattiva, ho fatto la cosa giusta”Attualmente, l’esercito italiano conta 94.000 tra, sottufficiali e ufficiali, tutti professionisti e volontari.