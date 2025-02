Quotidiano.net - Soldati europei in Ucraina. I paletti del governo:: "Solo insieme all’Onu"

Per ora sonosuggestioni, ipotesi, oltretutto piuttosto vaghe. Ma bastano per creare problemi difficilmente sormontabili in Europa come in Italia. Macron nel colloquio con Trump ha ipotizzato l’invio di 30milaper una missione, al momento puramente virtuale, di peacekeeping in. Inevitabilmente, il tema sarà sul tavolo nella serie di incontri che attendono la premier italiana: oggi la video conferenza convocata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, per ascoltare la relazione di Macron sull’incontro con il presidente americano, appuntamento che a Giorgia Meloni non fa particolarmente piacere, data la centralità del francese. Domenica il summit a Londra con l’ipotesi di un fondo comune Ue-UK per la difesa; nel frattempo ci sarà stato l’incontro di Keir Starmer con the Donald e dunque il problema delle truppe di interposizione rispunterà.