Snowboard, i convocati dell'Italia per il doppio PGS di Krynica: Bormolini vicino alla Sfera di Cristallo

Dopo la parentesi nordamericana di Val St. Come, la Coppa del Mondo 2024-2025 dialpino torna in Europa per le ultime due tappe della stagione (prima dei Mondiali in Engadina). Questo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 marzo, andrà in scena unappuntamento di gigante parallelo sulle nevi polacche diin attesa del PSL conclusivo previsto a Winterberg il 15 marzo.Osservato speciale in casa Italia il leader della classifica generale Maurizio, che deve gestire un vantaggio di 133 punti sull’austriaco Andreas Prommegger e 167 sul bulgaro Radoslav Yankov (primo inseguitore dell’azzurro nella graduatoria di specialità in PGS a -97) nelle ultime tre competizioni individuali del circuito maggiore per aggiudicarsi ladi.Saranno nel complesso tredici gli italiani presenti in Polonia per gli ultimi giganti paralleli della stagione in Coppa del Mondo.