Ilrestodelcarlino.it - Snam: "Perché la linea Adriatica non è affatto un’opera inutile"

In riferimento all’articolo "Quel gasdotto devasta i boschi dell’appennino", pubblicato ieri su queste pagine e che riportava le considerazioni espresso in un comunicato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – Marche laintende precisare che: "La, a differenza di quanto si legge nell’articolo, non è. Potenziando la capacità di trasporto del gas da sud a nord, fa parte delle azioni intraprese daper la sicurezza degli approvvigionamenti minacciata dal conflitto russo-ucraino ed è rientrata per questo nella revisione del Pnrr condotta nell’ottica del REPower EU Plan". La nota dellaprosegue: "Il calo della domanda nazionale di gas cui fa riferimento l’articolo non è né omogeneo né interamente imputabile a cause strutturali, e in buona misura è dipeso da fattori che potrebbero anche non ripetersi.