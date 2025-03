Smoking blazer e mocassini | sarà l’estate delle dandy girls

Leggi su .com

Life&People.it Dacché mondo è mondo, lo stile modaè prerogativa dell’uomo. Un uomo dall’apparenza impeccabile, ben vestito, raffinato, elegante anche nel portamento e nei gesti. Qualcuno direbbe affettato, poco importa.è stato definito il “maledetto” Baudelaire,il decadente Wilde,il nostro D’Annunzio, esteta dalla vita fuori e sopra le righe. E già, il dandismo è nato e cresciuto come appannaggio d’un maschio elegante fin nel minimo dettaglio, talvolta eccentrico, innamorato della bellezza e pronto a riprodurla, oltre che in parole, anche nell’abbigliamento, nei gesti, nei comportamenti. Ma i secoli passano e le cose cambiano, in società come nelle cabine armadio. E non bisognerà attendere molto prima che frac e cravatte entrino a pieno titolo a far parte del guardaroba di ragazze e donne pronte a radere al suolo ogni stereotipo di genere, al grido (immaginario) di “è donna”.