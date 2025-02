Smartphone e bambini | una relazione ad alto rischio… per i primi

Leggi su .com

(Adnkronos) – Una ricerca condotta da HONOR ha evidenziato come irappresentino una delle principali cause di danni agli. Il 51% degli adulti italiani ha infatti ammesso di aver subito danni al proprio dispositivo a causa dei figli, con un 29% che ha addirittura stipulato un'assicurazione per coprire tali rischi. La ricerca recentemente .L'articolo: unaadrischio. per iproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.