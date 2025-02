Lidentita.it - Slitta il decreto bollette ma la polemica arriva puntuale

Leggi su Lidentita.it

il, lainvece. Il rinvio, a venerdì, della riunione del consiglio dei ministri per varare le misure che avrebbero dovuto alleviare gli esborsi energetici per famiglie e imprese, diventa un caso politico. Già, perché il presidente del consiglio Giorgia Meloni avrebbe chiesto uno sforzo in più ai suoi ministri, .ilma laL'Identità.