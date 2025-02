Oasport.it - Skicross, beffa per Simone Deromedis: cancellate le qualificazioni quando era nettamente primo

Leggi su Oasport.it

A Gudauri, in Georgia, sono andate in scena lefemminili in vista della prima delle due gare (in programma venerdì 28 febbraio) valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: in casa Italia approda ai quarti la sola azzurra al via, Jole Galli.lemaschili.Nellefemminili stacca il pass per i quarti di finale l’unica azzurra al via, Jole Galli, che fa registrare il decimo crono assoluto in 1’12?34, a 3?22 dal miglior tempo dell’elvetica Talina Gantenbein, prima in 1’09?12, davanti alla canadese Marielle Thompson, seconda a 0?15, mentre è terza l’altra svizzera Fanny Smith, con un ritardo di 0?54.Lemaschili sono state prima interrotte e poi definitivamentedopo la discesa di 19 atleti dei 48 iscritti,i primi tre della graduatoria era già certi del pass per gli ottavi: in testa c’era l’unico azzurro sceso in pista fino a quel momento,in 1’04?38, davanti ai canadesi Jared Schmidt, secondo a 0?16, e Kristofor Mahler, terzo a 0?70.