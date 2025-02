Ilrestodelcarlino.it - Sirolo, è stato inaugurato il nuovo asilo infantile dell’Opera Pia che sarà utilizzato anche da Numana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ilPia ubicato nel Comune dia serviziodi. La "scuola senza corridoi", progetto finalista al concorso internazionale "The Plan award 2022", è sorta sulle ceneri della vecchia sede dichiarata inagibile dopo il terremoto del 2016. La sede, gestita dalla Fondazione "Opera Pia scuola d’infanzia di", ospita due sezioni di materna (60 bambini complessivi) e una di nido (30 bambini) e ha una concezione innovativa: addio alla vecchia struttura di tre piani, la nuova scuolacostituita da più padiglioni in legno collegati tra loro da spazi "ibridi", destinati alle attività comuni. Una struttura polifunzionale, con ogni padiglione che per tre lati affaccia sul verde. La struttura è stata pensata da disegni architettonici figurativamente semplici.