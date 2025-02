Romadailynews.it - Sinologo italiano: celebrare Festa di Primavera e’ un’attivita’ umana significativa

Leggi su Romadailynews.it

A Michele Ferrero (il cui nome cinese e’ Mai Kelei),che lavora all’Universita’ delle lingue straniere di Pechino, ladinon e’ estranea. Tuttavia, quest’anno e’ leggermente diverso: pochi mesi fa, l’UNESCO ha ufficialmente riconosciuto la celebrazione del Capodanno cinese come patrimonio culturale immateriale dell’umanita’. Ferrero arrivo’ per la prima volta in Cina quasi 30 anni fa, ricorda ancora vivamente la sua prima esperienza delladi. “Ricordo ancora come ho trascorso ladelle Lanterne per la prima volta. Durante la cena, ho mangiato tangyuan (palline di riso glutinoso). Poi alcuni amici mi hanno portato a vedere le lampade volanti”, ha ricordato Ferrero. Ladelle Lanterne cade nella prima notte di luna piena dopo l’inizio del nuovo anno lunare e ha un significato culturale legato alla riunione familiare.